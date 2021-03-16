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يديرها غير متخصص.. غلق وتشميع صيدليتين بحي النزهة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة لتفعيل القرارات الخاصة بالتعامل مع المخازن التي تحوي مواد خطرة بالتعاون مع شرطة المرافق والاشغالات والمحلات ومسئولي المربعات.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع صيدلتين غير مستوفيين لبعض الاشتراطات لشئون الصيادلة، بالإضافة إلى من يديرها شخص غير متخصص.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مخازن لتصنيع الملابس بشارع طه حسين، بالإضافة إلى إعادة غلق وتشميع فض اختام سنتر تعليمي.

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