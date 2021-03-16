مستشار الرئيس عن تعرض مصر لموجة كورونا الثالثة: وارد واللقاح ليس حل نهائي (فيديو)



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، أن مصر عبرت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا وحاليا تعيش المرحلة ما بين الثانية والثالثة، موضحًا أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد، حيث إن ليس كل دول العالم تعرضت للموجة الثالثة.



وأردف: يجب مراقبة اللقاحات لعدة سنوات حتى يتم التأكد من فعاليتها وسلامتها، مضيفا أن مصر تتابع بكل دقة مع المؤسسات الصحية العالمية آخر ما يتم التوصل له بشأن اللقاحات.



ولفت إلى أن فترة حضانة كورونا قد تمتد إلى 27 يومًا والشخص المصاب يمكنه أن ينقل العدوى لـ 5 آخرين، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن أولوية أولى للدولة المصرية.



وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، على أنه غير مطمئن للقاحات كورونا بنسبة 100%.



واختتم أن الدولة المصرية تسعى بجهود كبيرة لتوفير لقاحات كورونا، لافتا إلى أن أكبر شحنة وصلت مصر كانت من اللقاح الصيني وبلغ عددها 300 ألف جرعة.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، إن هناك تذبذب في حالات كورونا ولقاحها حول العالم وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من دول كثيرة.وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن التطعيم ضد كورونا عامل مساعد للحد من انتشار الفيروس، وليس حل نهائي، مضيفًا أن الحل الأكيد الذي ليس أمامنا سواه هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.