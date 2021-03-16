"إبني دافع عني فمات بطعنة ٧ سم".. "الفجر" تحاور أسرة الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة (فيديو وصور)

"رموني على الأرض وشتموني، إبني دافع عني فمات"، كانا مشهدان لا تنساه الأم من ذاكرتها، عندما أقدم الجيران على إلقائي بالأرض أمام المارين، نتيجة للعب الأطفال في الشارع وتشاجرهم، لم يخطر ببالي أن تكون النتيجة مأساوية، عندما تدخل نجلي لملاحقتي والدفاع عني، فكان بداية لمشهد قتله على يد أكثر من ٦ أشخاص.



"الجيران لبعضها"، لم يتخذ هؤلاء الجيران بهذا المثل، ولكن تخلوا عن حقوق الجيرة وقتلوه أمام المارة، حاول الأهالي ملاحقته، ولكن كان لتهديدهم الكلمة النافذة "اللي هيقرب منه هيموت"، وبالفعل نفذ التهديد وسالت دماءه كالبركة.



"منك لله ياصاحبي" كانت آخر كلمات نجلي، عندما سلمه صاحبه لهم، فكان المشهد الأخير، ودمائه تنزف على ملابسنا، في محاولة للإلحاق به.



فانتقلت محررة "الفجر" إلى منطقة كرداسة في الجيزة من أجل كشف كواليس وتفاصيل هذه الجريمة المأساوية، والتي راح ضحيتها شاب يدعى "خالد" الذي قتل على يد جيرانه



والدة الضحية: دول أطفال بيلعبوا



في البداية تحدثت والدة الضحية "أم خالد" قائلة، أنه قبل الواقعة، كان حفيدي يلهو ويلعب مع أطفال الجيران القاطنين أمامنا، وفجأة مثل أي طفل تشابكوا مع بعض، ولا أحد يأخذ على كلام الأطفال، ولكن لا ينتهي هذا المشهد عند هذا، فعندما شاهدت والدة الطفل وتدعى "سارة" أن الأطفال في اشتباك مع بعض، نزلت مسرعة لضرب حفيدي قائلة لها: "دول أطفال محصلش حاجة"، من هذا المشهد كان بداية لموت نجلي على أيديهم بطريقة وحشية.



"شتيمة وإهانة" وتتابع والدة الضحية في حديثها إلى "الفجر"، في غضون دقائق معدودة، فوجئت بزوجها وأقاربها وحماتها أمامي، لاهانتي وشتمي بأسوأ الألفاظ، وهذا يرجع بسبب لعب الأطفال مع بعضهم، وقام أحد أقارب السيدة ويدعى "أسامة" بركلي "بقدمه" بقوة حتى سقطت على الأرض، سمع أبنائي وهم "عبد الله وخالد الضحية" ماحدث وكل واحد بشقته، فنزلا مسرعان لملاحقتي، حاولا تهدئه الموقف ولكن دون فائدة.



الخناقة الأولى: أصابوا نجلي ب ١٠ غرز في رأسه



أخد ١٠ غرز في رأسه، وتضيف السيدة والدموع تنهمر من أعينها، قائلة: إحنا ناس غلابة ملناش في الخناقات والمشاكل نجلي "خالد" بدأ يتحدث مع أقارب السيدة وهم "أحمد وأسامة وخالد" ولكن لا يسمعوا له، فقام أحمد بضرب نجلي "بالكوريك" والآخرين ضربوا نجلي بإيديهم، مما تسببوا في إصابته ١٠ غرز، حاول نجلي الدفاع عن نفسه، فأصاب الأول "بكتر" في فخذه، كنا نعتقد أن المشاكل تنتهي عند ذلك، ولكن لم تكف.



والد الضحية لنجله: احنا جيران ماتعملش محضر



التقط الحاج "محمد السيد" والد المجني عليه الحديث، قائلا، عندما أصيب (خالد) في رأسه مما تسبب في خياطة ل ١٠ غرز، كان نجلي مصمم لعمل محضر بالقسم، ولكن وقفته عن فعل ذلك: يارتني ماوقفته كان زمانه أخذ حقه" في محاوله لتهدئته،" إحنا جيران يابني في وش بعض، ماينفعش نعادي بعض عشان لعب أطفال"، ولكن فؤجنا أنهم حرروا محضر ضدنا بسبب إصابة نجلهم.



عرضنا عليهم ٢٠ ألف جنيه



ويتابع والد الضحية كلامه، بعدما حرروا الجيران ضدنا محضر، أرسلنا أحد الجيران لتقديم الاعتذار، وذهبت أنا بنفسي للجار المصاب " أحمد يحيي" وقبلت رأسه، وعرضت عليهم مبلغ ٢٠ ألف جنيه، مقابل التنازل عن محضر ضد نجلي، لترد والده المصاب،" مش عايزين فلوس ومش قابلين أسفكم، حقنا هنجيبه بالحكومة".



يواصل الأب حديثه إلى "الفجر"، عندما رفضوا التصالح والأسف، أحد من الجيران نصحنا أن نذهب لخال الأولاد وهو سيحل الموضوع، وبالفعل دخل في المشكلة ولكنه رفضت العائلة التصالح، ثم تدخل كبار البلد وأقمنا "قعدة عرب" حضرها خال المصاب، وعرضنا عليهم مستعدين لتقديم فلوس بالاضافة لتقبيل رأس المصاب، ولكن دون فائدة لم يستمع أحد لكلامنا، مشيرًا، أننا كان لدينا الحق وأن نجلي أيضا مصاب في رأسه، ولكن لم نحرر محضر، " مكناش نعرف أنهم ناس خاينه ويقصدوا ضررنا".



خال الضحية: راجع من العمل وصاحبه سلمه للجناه



والتقط الحديث " إبراهيم" خال الضحية، ليكشف تفاصيل مقتله على يد الجيران، قائلة، بعد ٣ أيام من محاولة تقديم الاعتذار، حصلت هذه المجزرة، أمام المارة، ولكن لا أحد استطاع أن يلحق ب "خالد"، في يوم الواقعة، كعادته عائدًا إلى منزله بعد يوم طويل في العمل، وكان ذاهبًا لمحل الحلاقة القاطن بمنطقة (السهرايه) وهي تلك المنطقة التي يعمل بها جيراننا، فقابله أبناء عمه في الطريق، وعندما علموا أنه ذاهب هناك قالوا له،"نروح معاك لاحسن حد يتعرص لك من عائلة زيادة ويحيي ويتعدوا عليك بالضرب"، وبالفعل لم يذهب، ترك أبناء عمه وقابله أحد أصدقائه وهو من عائلة زيادة ( أطراف المشكلة)



ويتابع خال الضحية حديثه، أن يوم الواقعة قابل "خالد" أحد أصدقائه وهو "أحمد. ا.ح" من عائلة زيادة وقال له "تعال معايا لخالي الحاج نايف، ودا الكبير بتاعنا وهناك هنحل الموضوع متقلقش" ليرد عليه خالد،" أنا مش جاي لاحسن يموتوني" في محاولة منه أن يطمئنه ويأتي معه قائلًا،" متخفش أنا معايا آلة حادة "كزلك" عشان لو حصل أي حاجة"، وبالفعل نجل أختي اطمأن لصديقه وذهب معه، وكانت نهايته



كان أقارب صديقه مترصدين له ليقتلوه



وواصل خال المجني عليه حديثه قائلًا، أول ما نجل شقيقتي دخل المنطقة مع صديقه وهي "السهراية" كان الموت ينتظره من قبل أقارب صديقه وهم أصحاب المشكلة، كان ينتظره العديد ومن ضمنهم " عبد المنعم.ا وعبد الفتاح وخالد.ن وطارق.ن ومؤنس.ز وخالد.ي وأسامة.ي وكمال.م"، وأنهالوا عليه بالضرب حتى الموت



أكثر من ٦ أشخاص يضربوه



"بركة دماء"..واستطرد الخال كلامه، كان "عبد المنعم وعبد الفتاح قافلين الشارع، فعندما وجد "المجني عليه" هذا حاول الهرب، فمجرد الهرب لاحقه ثلاثة آخرين وجريوا وراه وضربوه "بالشومة والحديدة"، وقام آخر بالامساك بكرسي والضرب على رأسه حتى فتحت، من قوة الضربة سقط بجانب الطريق، ومن هذه اللحظة الجميع انهال عليه بالضرب بقوة.



خال الجناه: هنموت أي حد يقرب من هنا



اضربوه..اضربوه..وتابع خال الضحية حديثه، كان خال الجناه الحاج "نايف" بصوت عالي قائلًا،" اضربوه اضربوه، وأي حد هيقرب منه هيموت" فواصل الجناه ضربه فاحدهم أحضر سكينا من أحد الجزارين بالشارع،وسدد له طعنه بجانبه تصل ل ٧ ونص سم وعمقها ٣ ونص سم، وطعنة آخرى في الظهر تصل ل٢ سم في ٣ سم، حاول أهالي المنطقة ملاحقته ولكن خافوا بسبب التهديد، وكان نجل شقيقتي قطع وتر من ذراعه مما أسفر عن سيل من الدماء، فحاولت أحد الأهالي (سيدة) تلقي له ملاءه لربط الجرح من كثره الدماء.



أسرة الضحية تطالب بالقصاص



بعيون تنهمر بالدموع..واختتمت والدة المجني عليه، عقب وفاة نجلها، تعرضت والدة الجناة وهي تقطن أمامهم، بمضايقتها كثيرًا، متعجبه،" هو الموت في شماته، حسبي الله ونعم الوكيل"



وتطالب أسرة المجني عليه، بالقصاص العادل لكل من أذى نجلها، "عايزين حقنا بالقانون احنا مش بتوع مشاكل"



كشف الكواليس



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل شاب أثناء مشاجرته مع أحد الجيران بقرية ناهيا بمدينة بكرداسة، حيث انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن شابا قتل علي يد جيرانه بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.



وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة لاذوا بالفرار، خارج مدينة كرداسة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واستمرت تحريات المباحث حول الواقعة.



