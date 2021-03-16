الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر





نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان المارد الأحمر دخل في مفاوضات مع كريم فؤاد نجم فريق نجوم المستقبل والمعار إلى صفوف إنبي والمنتخب الوطني الأولمبي، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.





وأشار مصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب وقع على عقود انتقاله ورغبات باللعب للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





وأضاف: "من المنتظر أن يتم اتصالات بين الأهلي ونجوم المستقبل، لحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة".





ويعيش فؤاد أزهى فتراته الكروية مع فريقه وساهم في تحقيق الفوز خلال الفترة الماضية، ما جعله تحت أنظار الأندية التي تطمح في الحصول على توقيعه.







