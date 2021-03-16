تباع وعاطل يحرقان سيارة محامي ببنها (صور)

كشفت مباحث مركز بنها، غموض واقعة إحراق سيارة محامي ببنها، وتبين أن وراء الحادث تباع وعاطل، قاما بإلقاء المولوتوف والبنزين على السيارة بسبب خلافات عائلية.



وألقي القبض على المتهم، واعترف تفصيلا بارتكابه الواقعة، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام مجهولين بإحراق سيارة محمد حامد جودة، محامي بقرية كفر الأربعين التابعة لمركز بنها، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة تحديد المتهمين وكشف هوياتهم.



جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، والرائد عماد سامي معاون المباحث وتبين من التحريات والفحص قيام كلًا من "م.ب.م" تباع، وابن خالته "م.ع.ف "عاطل" هارب" وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، وقيام شقيق المجني عليه بتطليق أخت المتهم، وخطوبة أخرى وقبل يوم حنته قام المتهمون بإشعال النيران في سيارة المحامي إنتقاما منهما.