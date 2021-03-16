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نشرة أخبار قنا اليوم الثلاثاء 16-3-2021: تخريج الدفعة السابعة بطب قنا وحريق بوحدة سكنية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الثلاثاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع محكمة الأسرة بمنطقة المساكن، بالدور الرابع، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

تعيين "بدوي" نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى صدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور بدوى، شحات بدوى نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئؤن التعليم والطلاب لمدة اربع سنوات.

جدير بالذكر أن الدكتور بدوى شحات، أستاذ الانف والاذن والحنجرة، واستشاري جراحات الأذن الميكرسكوبية وزراعة القوقعة الإلكترونية، ومناظير الجيوب الانفية وعميد طب الأقصر السابق، وقائم بعمل رئيس جامعة الاقصر السابق

وكيل تعليم قنا: التعليم الإلكتروني لم يبدأ مع كورونا في مصر بل سبقها بسنوات

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن التعليم الإلكتروني في مصر لم يبدأ مع جائحة كورونا، لكنه سبقها بسنوات بمنظومة تعليمية جديدة بدأها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بالمرحلة الابتدائية وكان لها عظيم الأثر في تخطي مصر أزمة كورونا مقارنة بدول أخري توقفت فيها العملية التعليمية وألغي عام كامل في دول أخري.

وتابع خالد، عانينا في البداية أثناء تطبيق منظومة التعليم الجديد، سواء مع الطلاب أو أولياء الأمور لعدم قدرتهم في البداية على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومعاناة أخرى مع تجار الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لتأثير المنظومة على عملهم غير المشروع.

جامعة جنوب الوادي تحتفل بتخريج الدفعة السابعة لكلية طب قنا

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة السابعة، من كلية الطب بقنا بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

أعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، عن سعادته بتخريج الدفعة السابعة مؤكدًا أنها تعد مجهودًا من مجهودات الجامعة في خدمة الوطن، وأكد أن الحصول على الشهادة ليست نهاية المرحلة في دولة حديثة تهتم بتطوير منتجها بالخبرات والتدريب.

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