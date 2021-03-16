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إصابة طفل إثر تناوله مادة غير معلومة بالدقهلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اصيب طفل بحالة اعياء ادعاء تناوله ماده غير معلومة بقرية ابو داوود السباخ مركز تمي الامديد بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة تمي الامديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول الطفل ادم مصطفي محمد محمود 3 سنوات ومقيم طرف اسرته بقرية ابو داوود السباخ دائرة المركز مصابا بحالة اعياء ادعاء تناوله ماده غير معلومة.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو مصطفي محمد محمود علي 43 عام ومقيم بذات القرية قرر بانه اثناء لهو نجله أمام المنزل قام بتناول ماده غير معلومة مما ادي الي حدوث اصابته ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7342021 اداري مركز تمي الامديد وجاري العرض علي النيابة العامة.

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