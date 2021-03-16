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العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار المنصورة دكرنس من الموت المحقق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أنقذت العناية الإلهية، ركاب قطار المنصورة دكرنس عقب سقوط أسلاك كهرباء ضغط عالي على قضبان السكة الحديد، بالقرب من مزلقان قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة من المهندس محب الشايب مدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، ومقيم بقرية سلامون القماش التابعة للمركز بسقوط أسلاك الضغط العالي أمام مزلقان القطار بسلامون القماش على شريط القطار.

وانتقل ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المهندس محب قام بإبلاغ عامل المزلقان، والذي تمكن من إيقاف القطار على بعد أمتار حتى تمكن مسئولي الكهرباء بسلامون، من قص أسلاك الضغط العالي من على شريط السكة الحديد، وتم إعادة حركة القطار ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتم إخطار شركة الكهرباء وشركة النقل والمواصلات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار المنصورة دكرنس من الموت المحقق
العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار المنصورة دكرنس من الموت المحقق
العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار المنصورة دكرنس من الموت المحقق
العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار المنصورة دكرنس من الموت المحقق

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