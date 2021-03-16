أول ظهور إعلامي لفتاة المترو: "بيضغطوا عليا" (فيديو)

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تداول رواد التواصل الإجتماعي، فيديو نشرته إحدى الفتيات وهي داخل عربة السيدات في مترو الأنفاق، لشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وقام بفعل فاضح.



وتمكنت الفتاة من تصوير الواقعة وروت في تسجيل صوتي ما حدث معها مشيرة إلى أنها كانت بمفردها بعد نزول السيدات اللاتي كن يستقلن المترو معها وفجأة دخل ثلاثة شباب اثنين كانوا في آخر العربة والثالث جلس أمامها يقوم بتصرفات غريبة فجذب انتباهها فنظرت لترى المشهد فاتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين فطلب منها تصوير المشهد ففعلت.



من جهته نشر الشاب أحمد ناجي خطيب الفتاة، الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال إن هذا الشاب انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها بهذه الطريقة الحيوانية.



علقت مريم، فتاة المترو، على واقعة التحرش التي تعرضت لها، قائلة: "صوتي واطي بسبب التوتر، وفي ناس بتضغط عليا، في ناس في الشغل معايا بتقول ما حدش يكلمها، ممكن ترفع عليه قضية".وتابعت "مريم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، انها ستتزوج في شهر فبراير العام المقبل بإذن الله، لافتة إلى أن الكثير من الأشخاص توصل معها بعد هذه الواقعة لكي يساندها.وأضافت: "أنا شايفة إنني ما عملتش حاجة غلط، وأي واحدة تشوف حاجة زي كده، المفروض تفضحه، عشان ما يعرفش يمشي في الشارع، خطيبي الوحيد هو اللي سندني، رغم الضغوطات اللي تعرضت لها".ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعاملت معها بشكل محترم للغاية، معقبة: "كل اللي اتعاملت معاهم في الداخلية كانوا بيطبطبوا عليا".