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اتحاد الصناعات: اجتماع خلال يومين للبت في مبادرة رفع أجور القطاع الخاص

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن موظفي القطاع الصناعي يعد الأعلى أجرًا على مستوى مصر، مضيفًا أنه لو تم حساب بدل المسكن والانتقال وغيره الذي يقدمه بعض أصحاب المصانع نجد أن الموظفين يتمتعون بامتيازات كبيرة.

وأضاف الدكتور محمد البهي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قطاع الصناعات يحرك الأجور من فترة إلى أخرى لمواكبة ارتفاع المنتجات والأغذية والخدمات، منوهًا إلى أنه خلال يومين سيتم الإعداد لاجتماع يرأسه الدكتور محمود السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد البهى إلى أنه لو اتخذ قرار أو مبادرة برفع الأجور يتم التعميم على كافة المصانع، معقبًا: "أتوقع أن يتم اتخاذ قرارًا برفع أجور العمال خلال الاجتماع المقبل".

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