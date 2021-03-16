Advertisements

وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:40 م
وليد صلاح خلال جولة في جريدة الفجر
وليد صلاح خلال جولة في جريدة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements

زار الزميل وليد صلاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة الفجر، اليوم، ضمن جولاته لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.


وقدّم "صلاح" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجه.


وقال المرشح لعضوية المجلس خلال زيارته، إن التشريعات من أكثر الملفات التي يجب أن تشغل مجلس النقابة المقبل؛ خاصة بعد إقرار القوانين المُنظمة للعمل الصحفي في مصر، والتي قسمت أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، إلى صحف قومية وأخرى خاصة، وهو ما جعل قانون 180 لسنة 2018 متغولًا بشكل كبير على سُلطة مجلس النقابة والجمعية العمومية.

وأضاف أن مجلس النقابة يحتاج إلى التشاور مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول تعديل هذه القوانين، وهو عدد لا بأس به من الزملاء، وليس تعديل قانون إنشاء النقابة كما يروج البعض.

وأكد "صلاح" أن مجلس النقابة لم يتخذ أية خطوات جادّة، للطعن على لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تكن النقابة على قدر كافٍ من الاهتمام، مما جعل الصحفي تحت سُلطة المجلس الأعلى، يفرض عليه غرامات، ويحقق معه، ويفرض على الصحافة قيود كبيرة بالتحقيق مع الصحف، وهي في الأساس سُلطة النقابة وليس المجلس الأعلى.

ولفت إلى أن الملف الثاني هو لائحة لأجور الصحفيين؛ خاصة أن الاحتياج إليها زاد، في ظل تدني رواتب الصحف، ولم نشهد أي تدخل من النقابة عن لائحة أجور عادلة تراعي السن والشباب، والذي اعتماده بنسبة كبيرة على بدل التدريب والتكنولوجيا، وفي الأساس لا يستطيع أن يغطي احتياجات الصحفي اليومية.

وتسائل المرشح على عضوية المجلس، حول كيفية أن يقدم الزميل محتوى صحفي جيد، في وقت يصبح مهمومًا بتدني الأجور وتلبية احتياجاته الشخصية.

وشدد "صلاح" على ضرورة أن يكون مجلس النقابة متجانسًا، وليس شرطًا أن يكون حاملًا لنفس الأفكار، ولكن من الضروري أن يحمل هموم الجمعية العمومية، ويُنحي جانبًا الانتماءات والمصالح الشخصية، ويلتفت فقط لأزمات الزملاء، والعمل على خدمة المهنة والصحفيين.


وكان قد تقدم الزميل الصحفي وليد صلاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 19 مارس.

وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين
وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر الصحفي وليد صلاح التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ أقل من ساعتين

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 7 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى للاعبي الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

منذ 36 دقيقة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حازم حسني: لدي تصور لزيادة دخل الصحفي والحريات من أولوياتي

إيمان عوف: تردي أوضاع المهنة والنقابة سبب ترشحي لعضوية مجلس "الصحفيين"

في اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات "الصحفيين".. 23 يتقدمون لعضوية المجلس و5 على مقعد النقيب

حازم حسني يعرض برنامجه الانتخابي في زيارة لـ"الفجـر"

وليد صلاح للصحفيين: الجمعية العمومية شريك في صنع القرار.. والتشريعات ولائحة الأجور أولوياتي

"نعيش مشاكل الزملاء منذ سنوات".. محررو نقابة الصحفيين يخوضون انتخابات التجديد النصفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

08:54 م

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

08:22 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار