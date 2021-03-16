وليد صلاح خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن نعمل على لائحة أجور عادلة للصحفيين

زار الزميل وليد صلاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة الفجر، اليوم، ضمن جولاته لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.



وقدّم "صلاح" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجه.



وقال المرشح لعضوية المجلس خلال زيارته، إن التشريعات من أكثر الملفات التي يجب أن تشغل مجلس النقابة المقبل؛ خاصة بعد إقرار القوانين المُنظمة للعمل الصحفي في مصر، والتي قسمت أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، إلى صحف قومية وأخرى خاصة، وهو ما جعل قانون 180 لسنة 2018 متغولًا بشكل كبير على سُلطة مجلس النقابة والجمعية العمومية.





وأضاف أن مجلس النقابة يحتاج إلى التشاور مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول تعديل هذه القوانين، وهو عدد لا بأس به من الزملاء، وليس تعديل قانون إنشاء النقابة كما يروج البعض.





وأكد "صلاح" أن مجلس النقابة لم يتخذ أية خطوات جادّة، للطعن على لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تكن النقابة على قدر كافٍ من الاهتمام، مما جعل الصحفي تحت سُلطة المجلس الأعلى، يفرض عليه غرامات، ويحقق معه، ويفرض على الصحافة قيود كبيرة بالتحقيق مع الصحف، وهي في الأساس سُلطة النقابة وليس المجلس الأعلى.





ولفت إلى أن الملف الثاني هو لائحة لأجور الصحفيين؛ خاصة أن الاحتياج إليها زاد، في ظل تدني رواتب الصحف، ولم نشهد أي تدخل من النقابة عن لائحة أجور عادلة تراعي السن والشباب، والذي اعتماده بنسبة كبيرة على بدل التدريب والتكنولوجيا، وفي الأساس لا يستطيع أن يغطي احتياجات الصحفي اليومية.





وتسائل المرشح على عضوية المجلس، حول كيفية أن يقدم الزميل محتوى صحفي جيد، في وقت يصبح مهمومًا بتدني الأجور وتلبية احتياجاته الشخصية.





وشدد "صلاح" على ضرورة أن يكون مجلس النقابة متجانسًا، وليس شرطًا أن يكون حاملًا لنفس الأفكار، ولكن من الضروري أن يحمل هموم الجمعية العمومية، ويُنحي جانبًا الانتماءات والمصالح الشخصية، ويلتفت فقط لأزمات الزملاء، والعمل على خدمة المهنة والصحفيين.



وكان قد تقدم الزميل الصحفي وليد صلاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 19 مارس.