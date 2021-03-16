نقيب المعلمين يوجه بمساندة مديرة مدرسة اللواء التجريبية بعد الاعتداء عليها

رصدت نقابة المهن التعليمية من خلال مرصد المعلمين انتشار فيديو يوثق واقعة تعدى ولى أمر على مديرة مدرسة، وعلى الفور كلف نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي بالتأكد من صحة الفيديو.





وكشفت التقارير الرسمية لنقابة المعلمين أن الواقعة حدثت في مدرسة اللواء التجريبية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وأنه تم تصوير الواقعة وانتشارها على مواقع التواصل الإجتماعى وأثارت استهجان وغضب جموع المعلمين من الألفاظ النابية والسباب الذى وجهه ولى الأمر للمعلمة مديرة المدرسة، وحاول التعدى عليها بالضرب، وإلتزمت مديرة المدرسة بضبط النفس دون أى تجاوز من جانبها.





وكلف نقيب المعلمين، النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الجيزة برئاسة سعيد إسماعيل والشئون القانونية للنقابة العامة بمتابعة القضية والحفاظ على حق المعلمة مديرة المدرسة.





وقامت مديرة المدرسة بتقديم بلاغ للشرطة، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة، بجانب مذكرة لإدارة العجوزة التعليمية، ذكرت فيها أن أحد الأشخاص

اقتحم مدرسة " أرض اللواء التجريبية المشتركة " التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، اعتراضًا منه على مطالبة الادارة بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه، الثلاث بالمراحل التعليمية المختلفة داخل المدرسة وحاول الاعتداء على مديرة المدرسة مستخدمًا عصا خشبية، ومنع المتواجدون داخل مكتبها الاعتداء عليها.





فيما قام أحد المتواجدين بتوثيق لحظة الاعتداء على المديرة بالفيديو، الذي أظهر عددا من أولياء الأمور والمدرسين وهم يحاولون حماية المديرة من التعدى عليها بالضرب، داخل المكتب ومحاولة إخراجه خارج المكتب.





من ناحيتها قالت مها محمد حسن مديرة المدرسة إن ولى الأمر وجه لها عبارات نابية وتوجيه وابل من السباب لشخصها ولإدارة المدرسة، وحاول أمن المدرسة أكثر من مرة إبعاده وعدم السماح له بالدخول إلا أنه إنتهز خروج طلاب المرحلة الابتدائية ليتسلل داخل فناء المدرسة ويتوجه إلى مكتبها ليحاول الاعتداء عليها أمام الجميع.





وأضافت مها حسن، أن المعتدى يعمل محامياً وأعتاد إثارة المشاكل مع الإدارة لعدم دفع نفقات الدراسة لأبنائه بالمراحل التعليمية داخل المدرسة ورغم ذلك لم نتخذ أية إجراءات بحق الطلاب فهم ليس لهم أية ذنب نتيجة للتصرفات العبثية التي يقوم بها الأب.





وتابعت مديرة مدرسة أرض اللواء التجريبي: قمت بعد إنتهاء اليوم الدراسي بتحرير محضر بما حدث وتم إرفاق الفيديو المحرر بواسطة قسم شرطة أرض اللواء و حمل المحضر المقيد ضده رقم 2641 ادارى العجوزة 20/21 .