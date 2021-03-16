الشوط الأول.. الزمالك يفشل في هز شباك الترجي





بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

خط الهجوم : أسامة فيصل









فيما جاء تشكيل الترجي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

خط الوسط: كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

خط الهجوم: حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط.



حسم التعادل السلببي موقعة الشوط الأول بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.