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مفاجأة كبرى للاعبي الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:49 م
علي نبوي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.
وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي علي راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام، لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم 23 مارس الجاري استعدادا للمرحلة المقبلة.
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