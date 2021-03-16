مفاجأة كبرى للاعبي الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.





وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي علي راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام، لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم 23 مارس الجاري استعدادا للمرحلة المقبلة.



