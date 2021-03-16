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مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإبراشي تجاوز مرحلة صعبة جدا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين أن وائل الإبراشي في مرحلة النقاهة حاليا وحالته جيدة بعد تجاوز المرحلة الصعبة جدا وهو على تواصل معه باستمرار.

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