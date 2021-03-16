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حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:51 م
حسين متولي خلال زيارة للفجر
حسين متولي خلال زيارة للفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة الفجر، اليوم، ضمن جولاته لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.


وقدّم "متولي" برنامجه الانتخابي للزملاء، وردعلى كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجه.

وقال المرشح لعضوية المجلس، إنه ملتزم أمام الزملاء حال فوزه بأربع زيارات أسبوعيًا لمؤسساتهم، وزيارة شهرية للمحافظات تباعًا؛ وذلك للتواصل وحل مشكلاتهم، وتقديم الخدمات لهم، وتفعيل الحوار بينهم وكافة الجهات، حال وجود معوقات تحول دون قيامهم بعملهم.

وأضاف: "لن أورط نفسي بالجلوس في مكتب بالنقابة منتظرًا إياهم داخله، ليست طبيعتي، وسأسعى بكل جهدي لتوسعة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات بالعدد القانوني اللازم، وضمان حضور ممثل عنها في اجتماعات مجلس النقابة بالقاهرة".


وكان قد تقدم الزميل الصحفي حسين متولي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 19 مارس.

حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات
حسين متولي خلال زيارة لـ"الفجـر": سأسعى بكل جهدي لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات

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