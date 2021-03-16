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نجم تشيلسي يزف بشرى سارة لجماهير البلوز
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:00 م
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أكد نجم تشيلسي الإنجليزي كاي هافيرتز إنه تعافى تماما من الإصابة والمرض وليس لديه أي أعذار إذا أخفق في الظهور بمستواه العالي في ستامفورد بريدج.
وسجل اللاعب الألماني هدفا واحدا وصنع 4 أخرى خلال 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (98.20 مليون دولار).
وأصيب هافيرتز (21 عاما) بفيروس كورونا في نوفمبر/ تشرين الثاني وبات يلعب في المعتاد كبديل منذ تعافيه.
وقال هافيرتز لموقع النادي على الإنترنت: "تعافيت تماما من فيروس كورونا وأشعر أني في حالة جيدة. كنت أعاني من إصابة بسيطة في الأسابيع القليلة الماضية لكن حان الوقت للعب بشكل مميز".
وأضاف: "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي لكن لا توجد أعذار".
وتابع: "يجب علي الاستمرار في العمل وأتمنى أن يحدث تحول كبير في مسيرتي قريبا".
ويستضيف تشيلسي منافسه أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وفاز النادي الإنجليزي 1-صفر ذهابا في بوخارست.
وسجل اللاعب الألماني هدفا واحدا وصنع 4 أخرى خلال 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (98.20 مليون دولار).
وأصيب هافيرتز (21 عاما) بفيروس كورونا في نوفمبر/ تشرين الثاني وبات يلعب في المعتاد كبديل منذ تعافيه.
وقال هافيرتز لموقع النادي على الإنترنت: "تعافيت تماما من فيروس كورونا وأشعر أني في حالة جيدة. كنت أعاني من إصابة بسيطة في الأسابيع القليلة الماضية لكن حان الوقت للعب بشكل مميز".
وأضاف: "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي لكن لا توجد أعذار".
وتابع: "يجب علي الاستمرار في العمل وأتمنى أن يحدث تحول كبير في مسيرتي قريبا".
ويستضيف تشيلسي منافسه أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وفاز النادي الإنجليزي 1-صفر ذهابا في بوخارست.
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