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موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره المريخ السوداني، في لقائه المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والمريخ السوداني يوم الثاني من شهر أبريل المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عصر أمس الثلاثاء.

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