مستشار مصلحة الضرائب يكشف سبب "سقوط سيستم تقديم الإقرارات"



عقب رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، على عدد من المشاكل تقابل مقدمي هذه الاقرارات الضريبية اولها سقوط " السيستم"، قائلًا: " أحيانًا بتبقى الشبكة ضعيفة أو سقوط الانترنت، ومن خلال هذه الشكاوى خلصنا إلى أن سبب أزمة السيستم التي تواجه بعض الممولين يعود لخطأ في استخدامهم للموقع الالكتروني، خاصة أن لمنظومة تشمل فرق متعددة من دعم ميكنة أو دعم فني أو فريق تلقي الشكاوى على رأس الساعة ".



وتابع "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن هناك 250ألف طبيعي بالإقرار إلكترونيا ظروف الجائحة العام السابق 2020، معقبًا: "فرصة 2020 التي نجم عنها تقديم 250 ألف شخص طبيعي للإقرارات الضريبية إلكترونيا أسهم في إكسابهم خبرات بهذا الصدد".

وأضاف: " قمنا في مصلحة الضرائب بتوفير مقاطع " فيديو " تعريفية تسهل على الممولين كيفية تقديم الاقرارات الضريبية سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري حيث لدينا قناة "يوتيوب" خاصة بمصلحة الضرائب تبث ندوات تعريفية يومية بكيفية تقديم هذه الاقرارات ".



وحول أزمة تحديث السيستم كل 48 ساعة على البيانات والجداول وإمكانية لجوء الممول للمصلحة بدلًا من لجوء الافراد إلى " السيبرات " لمساعدتها في تقديم الاقرارات بمقابل يصل إلى 200 جنيه، قال: "الاقرار هو نموذج ثابت لا يتم تغييره لكن هذا النموذج يتم ميكنته، ولايمكن أن تشهد " الجداول " تحديثات كونها صادرة بقرار من وزير المالية وبالتالي هو ثابت، أما بالنسبة لمسألة التحديث " المنظومة " فهي تتم لتأمين الممولين وبياناتهم الشخصية فقط ".



ووجه رسالة للممولين قائلًا: " بناشد كافة الممولين خاصة أن لدينا ما يزيد عن 3 مليون ممول طبيعي أن لا ينتظر للاسبوع الاخير حتى يقدم إقراراه، حفاظًا على الطاقة الاستبعابية للموقع حيث أنه على سبيل المثال لا يستطيع شارع مروري أن يتحمل أكبر من طاقته الاستيعابية من السيارات ".



يذكر أن المصلحة مستمرة في تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين

