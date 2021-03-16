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رامي رضوان مازحًا في يوم المرأة المصرية: "محدش فاكر الأب.. لينا ربنا"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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مازح الإعلامي رامي رضوان سيدات مصر في يوم المرأة المصرية الموافق اليوم الثلاثاء 16 مارس.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " شهر مارس هو شهر المرأة بداية من يوم المرأة العالمي، ثم يوم المرأة المصرية، وبعدها عيد الأم، بنقعد ندور على عيد الأب مش لقينه.. ده حتى محدش فاكر تاريخه امتى..لينا ربنا".

وكانت وجهت الإعلامية دينا رامز التحية إلى المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس يوم المرأة المصرية.

وقالت "دينا" خلال تقديم برنامجها "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "16 مارس يوم مختلف عن أي يوم في السنة كلها لأنه يوم المرأة المصرية".

وأضافت "الاحتفال بالمرأة مش محتاج يوم واحد، ده محتاج السنة كلها، تحية لكل أم مصرية مكافحة جاهدت وعملت كل اللي قدرت عليه علشان تطلع جيل محترم".

وتابعت "تحية كذلك لكل السيدات العاملات اللاتي أصبحن قوة ضاربة في سوق العمل المصري، هذا اليوم يوم تخليد المرأة للحصول على مزيد من الحرية والحقوق".

واستطردت "لا يخفى دورها في مساندة وطنها بداية من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو والوقوف ضد حكم جماعة إرهابية استولت على الحكم في غفلة من الزمن".

واستكملت حديثها "المرأة محظوظة برئيس جمهورية يقدر قيمة المرأة ودورها وله دور كبير واضح في إنصاف المرأة وحقوقها ويعطيها كل الفرص لتثبت إمكانياتها وموهبتها".

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