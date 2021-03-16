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صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:04 م
صفوت عبدالعظيم خلال جولة بجريدة الفجر
صفوت عبدالعظيم خلال جولة بجريدة الفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل صفوت عبدالعظيم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة الفجر، اليوم، ضمن جولاته لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.


وقدّم "عبدالعظيم" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجه.

 

وقال المرشح لعضوية المجلس، إن الانتخابات فرصة حقيقية للصحفيين للتغيير، وخطوة لتحقيق مصير نقابة من أكبر وأعرق النقابات المهنية، مطالبًا الزملاء بقراءة البرامج الانتخابية لكافة المرشحين، والعمل على اختيار من يضمن لهم آليات تنفيذ لوعوده، ومن لديه المقدرة الحقيقية على التغيير.


وأضاف أن الهدف الرئيسي من برنامجه الانتخابي، هو تخفيف العبء عن جموع الصحفيين، وذلك من خلال 8 بنود رئيسية، استطاع بالفعل الحصول على جزء منها، وأخرى سيعمل عليها حال فوزه بعضوية المجلس، مؤكدًا أنه أعلن عن عدد من الخدمات التي قدمها للزملاء الصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية، من توفير عروض لشراء سيارات بالقسط، ووحدات سكنية العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة.

وتابع: "نقابة الصحفيين كيان كبير وقوي، علينا أن نشارك في رسم حاضره ومستقبله، ويستحق منا أن نكون دائمًا على قدر من الوعي، سواءً في اختياراتنا، أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على بعضنا البعض".

وشدد "عبدالعظيم" على ضرورة أن يختار أعضاء الجمعية العمومية من يمثلهم بشكل قوي، ويستطيع أن يُعيد للنقابة هيبتها، وللمهنة كرامتها.


وكان قد تقدم الزميل صفوت عبدالعظيم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 19 مارس.

صفوت عبدالعظيم يعلن برنامجه الانتخابي للصحفيين: نقابتنا لخدمتنا

صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير
صفوت عبدالعظيم خلال زيارة لـ"الفجـر": الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير

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انتخابات نقابة الصحفيين الفجر الصحفي صفوت عبدالعظيم التجديد النصفي للصحفيين

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