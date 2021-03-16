Advertisements

حقيقة إصابة 20 شرطيا ومحتجزا بفيروس كورونا في قسم شبرا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بشأن تعليقاً زعمت خلاله إصابة أكثر من (20) شخص داخل قسم شرطة ثان شبرا بفيروس "كورونا" ما بين أفراد شرطة ومُحتجزين.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة ، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

أخبار تهمك

عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ 42 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ 43 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 م

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

09:52 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار