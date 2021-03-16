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الجزائر تمدد حظر التجول في 16 ولاية بينها العاصمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الثلاثاء تمديد حظر التجول في 16 محافظة 15 يوما اعتبارا من الأربعاء، ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

 

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء أن حظر التجول يمتد من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم التالي، مقابل رفعه في 42 محافظة.

 

وحسب بيان لرئاسة الحكومة فإن قرار التمديد سيطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

 

وسجلت الجزائر حتى يوم الثلاثاء 115 ألفا و540 إصابة و3045 وفاة، مقابل 80 ألفا و103 حالات شفاء، وفقا للأرقام الرسمية.

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