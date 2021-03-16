وزيرة الثقافة تشارك محافظ قنا الاحتفال بيوم المرأة المصرية

شاركت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتكريم نماذج من السيدات المبدعات من ابناء محافظة قنا في مختلف مجالات الحياة وذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعضوات المجلس القومي للمرأة



وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في كلمتها ان المرأة الصعيدية وتحديدا المرأة القنائية تعد رمزا للكفاح على مر العصور فهن المبدعات في مختلف مجالات الحياة وشريكات في التنمية والبناء فلهن كل التحية والتقدير في هذه المناسبة التي تؤكد ان المرأة ايقونة النجاح ومصدرا للحياة وركيزة اساسية في اعداد اجيال جديدة تحقق ازدهار الوطن وصنع المستقبل



واضافت بان المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا لا يوجد فيه سقف للأحلام بفضل الإرادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن عن حق بقدرات المرأة ودورها في تنمية المجتمع."



كما اشادت عبد الدايم بالمنتجات والحرف والمشغولات اليدوية في معرض منتجات المرأة الريفية بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا.

ومن جانبه وجه محافظ قنا في كلمته التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية مؤكدا أن المرأة المصرية حظيت بتمكين غير مسبوق في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث خصص العام 2017 عامًا للمرأة لما تمثله كنصف للمجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الأخر وشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وبناء مستقبل مصر الحديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف الي ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وضمان وصول الخدمات الأساسية لتحقيق حياة كريمة لها وتوفير فرص التعليم لها بكافة أشكاله وتوعيتها بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية.



هذا وقد شهد الاحتفال تكريم عدد من النماذج النسائية القنائية المشرفة الذين تقلدوا عدد من الوظائف القيادية في المجال الحكومي والخدمي.

على راسهم الدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا والدكتورة سهير حمدي استاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي ونجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب ومسئر بمؤسسة النداء للتنمية والمهندسة ايمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة سابقا ومسئول مشروع برايم وحسانية محسب رائدة في الاعمال التطوعية لتنمية المجتمع والدكتورة سلمي القاضي عضو المكتب التنفيذي بمديرية الصحة ومدير جمعية اصدقاء المرضي وانتصار عليو إحدى القيادات النسائية

