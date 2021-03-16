Advertisements

مهرجان الإسكندرية السينمائى يهدى دورته الـ37 للمخرج على بدرخان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في اجتماعها برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إهداء الدورة الـ٣٧ للمهرجان التي تقام خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبل، إلى المخرج الكبير علي بدرخان احتفالا باليوبيل الماسي لميلاده.

ومن جانبه قال الأمير أباظة إن المخرج علي بدرخان يملك مشوارا سينمائيا كبيرا ومهما، ولذلك يستحق التكريم والاحتفال باليوبيل الماسي لميلاده، مشيرا إلى أنه سوف يتم إصدار كتاب عن مسيرته السينمائية، وإقامة معرض أفيشات وصور عن أعماله، بالإضافة لتكريمه في حفل الافتتاح بحضور زملائه وتلاميذه.

من ناحية أخرى قال أباظة إنه يجرى حاليا الاستعداد للدورة الجديدة وتحديد المسابقات واختيار المكرمين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعقيم أماكن العرض تحت إشراف وزارة الصحة مثلما حدث في الدورة الأخيرة التي تم تنفيذ جميع التعليمات الصحية بها، ولذلك لم تظهر أي حالات كورونا، وهذا ما سنحرص عليه في الدورة المقبلة، حفاظا على صحة الضيوف.

يشار إلى أن المخرج علي بدرخان التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967، حيث أخرج أول فيلم طويل له حمل اسم "الحب الذي كان" عام 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام المهمة منها "الكرنك، شفيقة ومتولي، الجوع، والراعي والنساء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

على بدرخان

أخبار تهمك

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

نادية لطفي تهدي متعلقاتها بمهرجان السينما إلى مكتبة الإسكندرية

تكريم علي بدرخان في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "رؤى" بالجامعة الأمريكية

معرض فني للمخرج علي بدرخان بالجامعة الأمريكية (صور)

المخرج محمد فاضل ضمن المٌكرمين في مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

10:53 م

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار