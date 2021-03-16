أحياء العاصمة في 24 ساعة: غلق وتشميع صيدليتين بالنزهة.. ورفع السيارات المتهالكة بعابدين

تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الثلاثاء:-



- حي المقطم



شنت الأجهزة التنفيذية لحي المقطم، حملة مكبرة على الورش والمحلات المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والتي تحوي على مواد خطرة، وأسفرت عن غلق 5 ورش بعمارات البترول.



- حي النزهة



أغلقت الأجهزة المعنية بحي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، صيدليتين بشارعي محمد أبوستيت وأحمد عبدالسلام ذكي من شارع يوسف مراد، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، وتم عمل اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لعرضهم على النيابة العامة.



- حي عابدين

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قامت الأجهزة التنفيذية لحي عابدين برفع العديد من السيارات المتهالكة من الشوارع، لإعادة المظهر الجمالي لها، وتم إيداعها بالمخازن المخصصة للحي.



- حي الشرابية



تابع العميد هاني محمد بدوي رئيس الحي، أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه ٢٠٠مم إلى ٣٠٠مم ش درب السكة الحديد.



- حي حلوان



قامت أجهزة حي حلوان، بشن حملة لرفع العديد من الاشغالات والباعة الجائلين وضبط عدد من التكاتك وإزالة كل من يشغل حرم الطريق العام، بالإضافة إلى ايقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع عمر بن عبد العزيز أمام المشتل بالحي، وتم مصادرة معدات البناء وايداعها بمخزن الحي.

