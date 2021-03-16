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موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف نجم الفريق من اللحاق بمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثامن عشر من أبريل المقبل، موعدًا لمباراة القمة المصرية المرتقبة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

وتجددت منذ فترة إصابة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، في العضلة الخلفية ما جعله يغيب عن الفريق بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق فوزًا على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأكد المصدر، أن معلول سيكون جاهز لمباراة القمة، خاصةً أنه سيحتاج لمدة أسبوعين فقط من أجل العودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.

ويتواجد معلول في الوقت الحالي في بلاده من أجل متابعة إصابته والخضوع إلى بعض الفحوصات، تحت إشراف طبيب المنتخب التونسي الذي يستعد للتصفيات الإفريقية.

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