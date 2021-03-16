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غدًا.. "هذا الصباح" في حلقة خاصة من داخل معرض زهور الربيع

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:33 م
أميرة سالم رئيس قطاع الاخبار
أميرة سالم رئيس قطاع الاخبار
ميسون أبو الحسن
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يحل برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة النيل للأخبار، غدًا الأربعاء، ضيفًا على معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان بالجيزة، وذلك في بث مباشر يستمر لساعتين، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، من داخل المعرض الأكبر والأقدم في العالم العربي.

ويتجول البرنامج بين أروقة وفعاليات المعرض بالعديد من الفقرات، منها  فقرة حول "زهور ونباتات الزينة.. ثروة مصرية بامتياز"، يستضيف خلالها الدكتور  علاء عزوز رئيس قطاع الاإرشاد الزراعي والمشرف العام على معرض الزهور.

كما يتطرق في فقرة أخرى إلى "صادرات مصر الزراعية تتخطى الحدود وتغزو أسواق العالم"، ليستعرض الطفرات التي تشهدها الزراعة المصرية في الوقت الراهن، وكيف استطاعت الصادرات الزراعية المصرية أن تتخطى الحدود وتغزو أسواق العالم، خاصة في ظل أزمة كورونا، ويستضيف فيها كل من: الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتورة هند عبد اللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.

وعن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التوسع الأفقي باعتباره أحد أهم الملفات للإستفادة بكفاءة من الموارد المائية والأرضية، يتحدث الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

ويخصص البرنامج فقرات مع عدد من العارضين، حيث ضم المعرض أكثر من 238 عارض، يعرضون أكثر من 12 ألف صنف مختلف من الزهور والنباتات.

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