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عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الليبي حدو الهوني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، هدف التقدم لفريقه أمام الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 73 اثر تسديدة أرضية زاحفة من الهوني نجم الترجي التونسي سكنت شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك والذي لم يستطيع التصدي لها.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطتين فقط، وفي حالة الخسارة أمام الترجي فأنه ستكون مهمته في التأهل شبه مستحيلة.

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دوري ابطال افريقيا الهوني الزمالك الترجي

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