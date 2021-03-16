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أبوهشيمة: صندوق "تحيا مصر" أحدث طفرة في المحافظات وتكريم السيسى وسام على صدري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:52 م
أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة
داليا الحسين
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أكد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أن تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهادة الذهبية التقديرية يعد وسامًا على صدره، مضيفًا أن العمل لا يستحق تقدير لكن عندما يأتي من قبل الرئيس فذلك سعادة لا توصف.

وأضاف "أبوهشيمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن صندوق تحيا مصر ومنذ انطلاقه حقق تقدمًا وأحدث طفرة ملموسة جديرة بالإشادة في معظم محافظات مصر، مشيرًا إلى أنه مؤمن بالشباب المصري وبقدرته على الإبداع والتغيير وإثبات ذاته في أي مشروع يديره، معقبًا: "الشباب أصبح الآن يبحث عن مشاريع ريادة الأعمال ولم يعد يفكر في التعيين الحكومي".

وأشار احمد ابو هشيمه إلى أنه خلال أسبوعين ستفتح باب مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة بجوائز تقدر بـ 6 ملايين جنيه، كاشفًا أن عشرات الشباب تقدموا في المسابقة بأفكار خلابة قادرة على تغيير الواقع.
 

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صندوق تحيا مصر تكريم احمد ابوهشيمة تحيا مصر الرئيس السيسي

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