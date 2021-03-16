"الملا" يصدر قرار بحركة تنقلات محدودة لمسؤولي الشؤون الإدارية بشركات البترول

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات محدودة بالشؤون الإدارية لقطاع البترول.





وأوضحت وزارة البترول في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة التنقلات شملت أحمد عبدالرازق حافظ السيد مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو)، وأحمد الشحات محمد سلامة مساعداً لرئيس الشركة للموارد البشرية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).





كما شملت الحركة محمد عبدالمعز الشعراوى محمد نصار - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.





وأكدت وزارة البترول، أن ذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.



