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عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت تقارير صحافية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس نادي برشلونة الإسباني المنتخب، جوان لابورتا، نجح في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده رسمياً كرئيس للنادي الكاتالوني، في انتظار تصديق رابطة الدوري الإسباني للمحترفين.

كان أمام لابورتا، الذي فاز في انتخابات 7 مارس (آذار) الجاري، 10 أيام لتقديم ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي، من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة رسمياً، حيث كانت المهلة تنتهي الأربعاء.

ووفقا لما أعلنته صحيفةماركا الإسبانية الرياضية عبر نسختها الإلكترونية، فإن لابورتا مع مجلس إدارته بالكامل قاموا بالتوقيع اليوم على الضمان المالي البالغ 125 مليون يورو، وهو المبلغ الذي كان ضروريا لاعتماده كرئيس للبلاوجرانا، وسيتم إرسال هذا الضمان خلال الساعات القليلة المقبلة لـ(لاليغا) من أجل التصديق عليه.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت إلى أنه بمجرد اتمام هذا الإجراء، سيتم رسميا إعلان فوز رجل القانون كرئيس جديد لبرشلونة الأربعاء.

وكان لابورتا قد تلقى صدمة قوية بعد أيام من فوزه بالانتخابات عقب إعلان المسؤول الأول عن الملف الاقتصادي ضمن فريق لابورتا، خاومي جيرو، عدم الاستمرار في مهمته مع المجلس الجديد.

ووفقاً لنفس المصدر، سيكون على لابورتا خلال الأيام المقبلة توضيح البنود النهائية الخاصة بهذا الاتفاق، الذي تم جزءا منه مع بنك ساباديل.


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