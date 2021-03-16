نقابات عمال مصر: نطالب بزيادة الأجور بالقطاع الخاص مثل الحكومي



قال جمال المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنهم يطالبون وزير التخطيط بعقد جلسة للمجلس القومي للأجور لبحث التوازن بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.



وطالب "المراغي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بزيادة الأجور مثل القطاع الحكومي أو أعلى.



وأكد أنه يجب ألا يكون هناك مفارقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، متابعًا: "نراعي ظروف الشركات والمؤسسات، وتحملنا معها خلال فترة كورونا".

