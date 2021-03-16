لليوم الثاني.. عروض وزارة الثقافة تجذب آلاف المواطنين في قنا





وأكدت أن جميع قطاعات وزارة الثقافة تشارك بالفعاليات والانشطة الثقافية والفنية والفكرية في جميع القري المستهدفة.



وأشارت، إلي اهمية الدور الفعال لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في نجاح العروض وتفاعل الالاف من ابناء المحافظات معها والذي يعكس ثقة المواطن المصري في المنتج الإبداعي الذي تقدمة الدولة للارتقاء بالسلوك ونشر الوعي والتنوير، كما أعلنت وزيرة الثقافة تدريب 300 طفل من ابناء قري المحافظة في برنامج تنموي لأعداد الممثل الشامل من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال.



كما حرص محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، على تكريم ابطال العرض المسرحي ولاد البلد الذي قدم رسائل توعية تدعم روح الولاء والانتماء، مؤكدا أن العروض التي تم تقديمها لاقت استحسان كبيرا من مواطني محافظة قنا حيث حرص على حضورها اليوم بمسرح مكشوف بقرية المراشدة حوالي 600 مواطن.



فيما شاهد عروضها بالأمس حوالي 365 مواطن بمسرح قصر ثقافة قنا، وسط تنفيذ حزمه من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، مشيدا بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة في قري ونجوع المحافظة والتي تحمل رسائل ايجابية تهدف الى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انتقال عروض مسرح المواجهة والتجوال الي قرية المراشدة، بمركز الوقف، والتي تأتي ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الإبداعي الى مختلف قري ونجوع محافظات مصر، وذلك بحضور الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الدكتور احمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان اسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن انتقال العروض المسرحية في القري والنجوع بداية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية.