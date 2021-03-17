خبير يكشف فوائد الملصق الإلكتروني (فيديو)

قال اللواء مدحت قريطم، قطاع وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الدولة تعمل على تحقيق الرفاهية للمواطن المصري.

وتابع "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسعى للحاق بركاب الدول المتقدمة وتعمل على تطوير آليات ضبط الطرق بعد التنمية في مشروعات الطرق.





وأوضح مساعد قطاع وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن وقوف الضابط في الشارع مع الأمناء لضبط المخالفات لم يعد لائقًا، لافتًا إلى أن الملصق الإلكتروني سوف يسهل على المواطنين ويرسل لهم رسائل على الهاتف لتغيير خط السير حال وجود كثافات مرورية في الطريق الذي يسلكونه.





وأردف أن الملصق الإلكتروني سيكشف المخالفات سواء كانت تجاوز السرعة أو الانتقال من حارة إلى أخرى دون إشارة.





وأكد على أن تركيب كاميرات لضبط من لا يرتدي حزام الأمان أو يتحدث من المحمول أثناء القيادة، كما أنه يسهم في سرعة عودة السيارات المبلغ بسرقتها، لافتا إلى أن الحوادث على الطرق انخفضت بعد تطويرها.



