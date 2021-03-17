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الصحة: هدفنا الحفاظ على مصر خالية من فيروس شلل الأطفال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر ستطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بداية من 28 مارس الجاري.

وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ورفع المناعة لدى الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأشار إلى أن مصر تحرص على تنفيذ حملة أو اثنين على حسب الوضع الوبائي العالمي ولاسيما بعد جائحة كورنا التي أثرت بالسلب على معظم دول العالم، مؤكدًا أن هذه الحملة ستكلل بالنجاح مثل الحملة الأولى التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

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