الصحة: هدفنا الحفاظ على مصر خالية من فيروس شلل الأطفال

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر ستطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بداية من 28 مارس الجاري.





وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ورفع المناعة لدى الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.



