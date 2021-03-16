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الوكالة الأوروبية للأدوية "مقتنعة تماما" بجدوى لقاح "أسترازينيكا"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية أن الهيئة "مقتنعة تماما" بجدوى لقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية.

 

وقالت مديرة الوكالة إيمر كوك: "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر، تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية".

 

وأكدت أنه "في الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة"، مشيرة إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية تتعامل مع الأمر "بغاية الجدية".

 

وبينت أن التجارب السريرية أظهرت "أعدادا محدودة جدا من الإصابات بجلطات دموية.

 

وعلقت حوالي 15 دولة أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد في إجراء احترازي بعد الإبلاغ عن جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح.

 

 

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