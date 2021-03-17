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برلمانية تتقدم بطلب لحظر لعبة بابجي: تستهدف تدمير شباب مصر (فيديو)
الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:59 ص
كساب أحمد
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كشفت سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن سبب تقديمها بطلب لحظر لعبة بابجي، قائلة: "هذه اللعبة أصبحت مشكلة أزلية في كل بيت مصري، وبحكم عملي كأخصائية تخاطب وتعديل سلوك، جاءت إلي مئات الشكاوي من الأسر، بسبب ظهور العنف على سلوك أطفالهم"
وتابعت "حافظ"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأبناء يستيقظون في النوم في حالة بكاء شديد، وبعضهم يكون خائف، خلاف أن بعض الأطفال أصبحوا يمارسون العنف في المدارس، وأصبح لديهم وعي كبير بالأسلحة بشكل غريب.
وأضافت: "مصر تعيش حرب إلكترونية تستهدف تدمير الشباب، وهذا خطر للغاية، خلاف أنه هذه اللعبة تؤثر على الصحة العامة للأطفال، وعلى المستوى الفكر للأطفال".
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