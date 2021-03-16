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نشرة حوادث الفجر: أسرة الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة تكشف تفاصيل الواقعة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:51 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
ننفرد بنشر التقرير الطبي للشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صورة التقرير الطبي المبدئي للشاب "خالد" ضحية الاعتداء عليه من جيرانه بقرية ناهيا بمركز كرداسة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إبني دافع عني فمات بطعنة ٧ سم".. "الفجر" تحاور أسرة الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة (فيديو وصور)
رموني على الأرض وشتموني، إبني دافع عني فمات"، كانا مشهدان لا تنساه الأم من ذاكرتها، عندما أقدم الجيران على إلقائي بالأرض أمام المارين، نتيجة للعب الأطفال في الشارع وتشاجرهم، لم يخطر ببالي أن تكون النتيجة مأساوية، عندما تدخل نجلي لملاحقتي والدفاع عني، فكان بداية لمشهد قتله على يد أكثر من ٦ أشخاص. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة متهم بتوظيف الأموال في الشرقية لجلسة 12 إبريل
أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مستريح الشرقية "عادل. ع"، بتهمة توظيف الأموال لجلسة 12 أبريل المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ننفرد بنشر التقرير الطبي للشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة
تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صورة التقرير الطبي المبدئي للشاب "خالد" ضحية الاعتداء عليه من جيرانه بقرية ناهيا بمركز كرداسة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إبني دافع عني فمات بطعنة ٧ سم".. "الفجر" تحاور أسرة الشاب المقتول على يد جيرانه بكرداسة (فيديو وصور)
رموني على الأرض وشتموني، إبني دافع عني فمات"، كانا مشهدان لا تنساه الأم من ذاكرتها، عندما أقدم الجيران على إلقائي بالأرض أمام المارين، نتيجة للعب الأطفال في الشارع وتشاجرهم، لم يخطر ببالي أن تكون النتيجة مأساوية، عندما تدخل نجلي لملاحقتي والدفاع عني، فكان بداية لمشهد قتله على يد أكثر من ٦ أشخاص. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة متهم بتوظيف الأموال في الشرقية لجلسة 12 إبريل
أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مستريح الشرقية "عادل. ع"، بتهمة توظيف الأموال لجلسة 12 أبريل المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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