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زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:06 ص
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي شريف عامر، إن الإعلامي وائل الإبراشي تعافى من فيروس كورونا، وغادر المستشفى بعد 72 يومًا.

وعلق "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "الكورونا مش سهلة، وائل بخير وخرج من المستشفى وفي فترة النقاهة، واتطمنا عليه من زوجته".

وأضاف أن زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أكدت خروجه من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا، وأنه في صحة جيدة.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإبراشي تجاوز مرحلة صعبة جدا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين أن وائل الإبراشي في مرحلة النقاهة حاليا وحالته جيدة بعد تجاوز المرحلة الصعبة للغاية.

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