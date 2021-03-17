زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

قال الإعلامي شريف عامر، إن الإعلامي وائل الإبراشي تعافى من فيروس كورونا، وغادر المستشفى بعد 72 يومًا.





وعلق "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "الكورونا مش سهلة، وائل بخير وخرج من المستشفى وفي فترة النقاهة، واتطمنا عليه من زوجته".





وأضاف أن زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أكدت خروجه من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا، وأنه في صحة جيدة.