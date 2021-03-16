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الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبحت حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري إفريقيا لكرة القدم شبه مستحيلة، وذلك بعد سقوطه ضد الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من عمر المباراة عبر الليبي حمدو الهوني نجم الترجي، بعد استلم كرة وسددها بشكل رائع في شباك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس القلعة البيضاء والذي فشل في التصدي لها.

بهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين فقط في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر الذي يمتلك في جعبته 8 نقاط، وباتت فرصة الفريق الأبيض في التأهل للدور المقبل شبه مستحيلة.

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