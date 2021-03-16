ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، بأقدام حمدو الهوني، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.





وتعد هذه الهزيمة الثانية لفريق الزمالك أمام الترجي، بعد أن هزم قبل أيام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة.





في الوقت ذاته، فاز مولودية الجزائر أمام نظيره تونجيث السنغالي، بهدف دون رد أيضًا، مساء اليوم الثلاثاء.





وبات الزمالك قريباً من الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المقابل ضمن فريق الترجي التونسي تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:





1- الترجي التونسي برصيد 10 نقاط

2- مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط

3- الزمالك برصيد نقطتين

4- تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة



