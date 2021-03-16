Advertisements

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
خسر فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الترجي الوحيد عن طريق اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي

وتأزم موقف الزمالك في مجموعته الإفريقية، وتضاءلت فرص تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث في ترتيب مجموعته الإفريقية.

وعزز فريق الترجي التونسي صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما احتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق تونجيث السنغالي والذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

فرصة وحيدة أمام الزمالك للتأهل لربع النهائي الإفريقي

وأصبح أمام الزمالك فرصة وحيدة للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تتمثل في فوزه بالمباراتين المتبقيتين له بالمجموعة على حساب مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وخسارة بطل الجزائر أمام فريق الترجي التونسي.

وفي هذه الحالة سوف يرتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط ويتساوى مع فريق مولودية الجزائر، غير أن الفريق الأبيض سيتفوق على بطل الجزائر في المواجهات المباشرة ويرافق الترجي التونسي إلى ربع نهائي البطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا حظوظ الزمالك تونجيث السنغالي الهوني الزمالك الترجي

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ ربع ساعة

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على معلق مباراة الزمالك ضد تونجيت في دوري أبطال إفريقيا

15 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وتونجيث

مجموعة الزمالك.. الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

تعرف على ترتيب الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 م

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

09:52 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار