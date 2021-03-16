عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

خسر فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاء هدف الترجي الوحيد عن طريق اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73 من زمن المباراة.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي





وتأزم موقف الزمالك في مجموعته الإفريقية، وتضاءلت فرص تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث في ترتيب مجموعته الإفريقية.





وعزز فريق الترجي التونسي صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما احتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق تونجيث السنغالي والذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





فرصة وحيدة أمام الزمالك للتأهل لربع النهائي الإفريقي





وأصبح أمام الزمالك فرصة وحيدة للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تتمثل في فوزه بالمباراتين المتبقيتين له بالمجموعة على حساب مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وخسارة بطل الجزائر أمام فريق الترجي التونسي.





وفي هذه الحالة سوف يرتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط ويتساوى مع فريق مولودية الجزائر، غير أن الفريق الأبيض سيتفوق على بطل الجزائر في المواجهات المباشرة ويرافق الترجي التونسي إلى ربع نهائي البطولة.



