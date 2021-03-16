تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد
33 نقطة، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة.
ويأتي نادي وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وإنبي
في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
وتعادل مساء اليوم الإسماعيلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق
في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات
الدوري المصري.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري
الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 33 نقطة.
2- الأهلي 27 نقطة.
3- بيراميدز 25 نقطة.
4- مصر المقاصة 24 نقطة.
5- إنبي 23 نقطة.
6- المصري البورسعيدي 22 نطقة.
7- سموحة 22 نطقة.
8- الاتحاد السكندري 22 نقطة.
9- سيراميكا 21 نقطة.
10- الجونة 21 نقطة.
11- غزل المحلة 19 نقطة.
12- أسوان 17 نقطة.
13- المقاوون العرب 15 نقطة.
14- البنك الأهلي 14 نقطة.
15- طلائع الجيش 14 نقطة.
16- الإسماعيلي 11 نقاط.
17- الانتاج الحربي 10 نقاط.
18- وادي دجلة 9 نقاط.