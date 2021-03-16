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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة.

 

ويأتي نادي وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وإنبي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

 

وتعادل مساء اليوم الإسماعيلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في  المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

 

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

 

1- الزمالك 33 نقطة.

2- الأهلي 27 نقطة.

3- بيراميدز 25 نقطة.

4- مصر المقاصة 24 نقطة.

5- إنبي 23 نقطة.

6- المصري البورسعيدي 22 نطقة.

7- سموحة 22 نطقة.

8- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

9- سيراميكا 21 نقطة.

10- الجونة 21 نقطة.

11- غزل المحلة 19 نقطة.

12- أسوان 17 نقطة.

13- المقاوون العرب 15 نقطة.

14- البنك الأهلي 14 نقطة.

15- طلائع الجيش 14 نقطة.

16- الإسماعيلي 11 نقاط.

17- الانتاج الحربي 10 نقاط.

18- وادي دجلة 9 نقاط.

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