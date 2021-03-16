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عاجل.. عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أفادت وكالة سانا السورية في خبر عاجل لها أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

 

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في سماء دمشق

 

وفي سياق منفصل، حذر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، من أن إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.

 

وقال غوردين خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس أمس الاثنين، إن ذلك سيشكل تحديا لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية، لكنه أضاف: "يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".


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