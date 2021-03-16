نجم يوفنتوس يعود لمستواه المعهود

واصل الكولومبي خوان كوادرادو، تألقه م يوفنتوس الإيطالي، وعاد للعب دوره البارز الأحد الماضي بتمريرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو ليفتتح الثلاثية التي سجلها على ملعب كالياري (3-1).





ورفع كوادرادو رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 15 "أسيست" ليصبح نجم صناعة الأهداف في إيطاليا بلا منازع.





ويعد كوادرادو، البالغ من العمر 32 عاما، أحد الركائز المهمة للديناميكية الهجومية لليوفنتوس.





وبينما يتولى كريستيانو تسجيل الأهداف (30 هدفا هذا الموسم)، يقوم اللاعب الكولومبي بالتمريرات الحاسمة التي استحق عنها لقب "ملك الأسيست".





وفي غيابه عن الملعب هذا العام عانى فريق "السيدة العجوز" كثيرا ليكون خطيرا على الخصم. فقد افتقر إلى ما يتسم به كوادرادو من تغيير في الإيقاع ومهارة المرواغة وكثافة اللعب، فهو لاعب محوري بالنسبة لمدربيه في الأعوام الأخيرة.





فقد كان ماسيميليانو أليجري يضعه في مركز جناح متقدم في تشكيلة 4-2-3-1 أو في الجناح في 3-5-2، بينما كان ماوريسيو ساري يضعه في مركز الظهير الأيمن، مما أسهم في تحسين مهاراته الدفاعية بشكل ملحوظ.





أما أندريا بيرلو فيدفع به هذا الموسم في مختلف أنحاء المعلب، كظهير أيمن وأيسر وكجناح متقدم في جانبي المستطيل الأخضر، وهكذا يستمر كوادرادو عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة ليوفنتوس.





وكانت تمريرته لكريستيانو رونالدو الأحد الماضي، بركلة ركنية رائعة أسكنها "الدون" برأسه في شباك كالياري، السابعة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، يضاف إليها تمريرته في مباراة كأس السوبر الإيطالي التي فاز بها يوفي أمام نابولي في يناير/ كانون الثاني الماضي.





كما بصم على تمريرة سحرية أخرى في كأس إيطاليا، و6 تمريرات في دوري أبطال أوروبا.





وودع يوفنتوس أهم بطولة قارية على يد بورتو البرتغالي في ثمن النهائي، ليواصل ابتعاده عن اللقب القاري.





وفي مباراة الذهاب قدم كوادرادو تمريرة رائعة سجل منها فيدريكو كييزا هدفه (المباراة انتهت 2-1 لصالح بورتو) وتخطى 30 عرضية.





ووقع النجم الكولومبي على أكثر من ضعف التمريرات الحاسمة لليوفي في الموسم الماضي، بـ 7 تمريرات. وقبل عامين قدم 3، ومنذ 3 مواسم حقق 9 تمريرات.





ومع ذلك، مازال كوادرادو يبحث عن أول هدف له في الموسم بعدما سجل واحدا على الأقل في المواسم الخمسة الماضية.





ويعود رقمه القياسي من الأهداف إلى موسم 2013-2014، حينما أحرز 11 هدفا بقميص فيورنتينا.





وعلاوة على مردوده الرائع في الملعب، يمارس كوادرادو دور القائد بين زملائه في الفريق الإيطالي، ولم يتردد في الظهور يوم الثلاثاء الماضي للتعليق على الإقصاء من التشامبيونزليج ومواجهة الخسارة.





وقال اللاعب الكولومبي حينها: "هذه هي كرة القدم، يجب أن نرفع رؤوسنا، نحن محترفون، فريقنا كبير والفرق الكبيرة تمر بمثل هذا الأمور".





وسيحاول يوفنتوس في الوقت الراهن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى النهاية، رغم أنه يحتل حاليا المركز الثالث، ويبتعد بـ 10 نقاط عن إنتر المتصدر.





وعلى مدار مسيرته، فاز كوادرادو بـ 5 ألقاب للدوري الإيطالي، 3 ألقاب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي مرتين مع يوفنتوس.





كما أنه توج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي.



