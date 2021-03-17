بالأسماء.. المرأة طبيبة وفلكية وصاحبة أوقاف في الإسلام

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن المرأة ساهمت بخبراتها في الطب والصيدلة في ميادين الحروب التي خاضها المسلمون، وكان العرب يطلقون اسم الآسيات والأواسي علي النساء العربيات اللائي يعملن في تضميد الجراح وجبر العظام، ومن أشهرهن رفيدة الأسلمية أول ممرضة في الاسلام من جيل الصحابيات، وأم الحسن بنت القاضي التي جاءت من المغرب إلي الأندلس لتعليم الطب، وأميه بنت قيس الغفارية وهي زعيمة الطبيبات ولم تبلغ سن السابعة عشر من عمرها، وزينب طبيبة بني أود التي كانت خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين والجراحات وكانت مشهورة بين العرب بذلك.





وأضاف "ريحان"، أن التاريخ سجل بعض الأسماء للنساء العالمات في ميدان العلوم الطبيعية، وخاصة الفلك نذكر منهن مريم العجلية الحلبية المعروفة بالاسطرلابية والتي تعتبر سيرتها استثنائية فهي لم تنهج نمط حياة معظم نساء عصرها في القرن العاشر بل إمتهنت حرفة وبرعت فيها واشتهرت بمهارتها في صنع الأدوات والأجهزه الفلكية ولا سيما الاسطرلاب، وفاطمة المجريطية التي عاشت في نهايات القرن 10 وبدايات القرن 11م وهي ابنة عالم الفلك الأندلسي العظيم مسلمة المجريطي والتي ساهمت بشكل كبير في تصحيح الجداول الفلكية للخوارزمي والتي ما تزال تدرس إلي يومنا في مدريد، ولبني القرطبية المتوفية عام 984م عالمة الفلك والرياضيات ومدونة الخليفة والتي كانت تدون الكتب وتترجمها.



