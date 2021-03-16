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ميت خلف يعود للتدريبات استعداداً لمنوف بالقسم الثالث

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف للتدريبات الجماعية الثلاثاء عقب غياب 48 ساعة استعداداً لمواجهة فريق منوف المقرر لها السبت المقبل بملعب منوف بالجولة العشرون للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

وشهد المران مشاركة اللاعبين تحت قيادة المدير الفني محمد صلاح وجهازة المعاون، كما إنفرد طارق سمير مدرب الحراس بتدريب حراس المرمى وسط حماس وتركيز من جميع اللاعبين .

وكان فريق ميت خلف قد تغلب مؤخراً على ملعبه على حساب فريق عرب الرمل بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق المنوفي المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر بلبيس.

على جانب آخر، تفهّم عدد من اللاعبين الأزمة المالية التي يمر بها ميت خلف خلال المرحلة الحالية، والتي تسببت في عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وشاركوا في التدريبات الجماعية عقب إجتماع مع مجلس الإدارة بقيادة محمد جمال عوف قبل المران، حيث أبدى اللاعبون رغبتهم في مواصلة المنافسة على الصعود للقسم الثاني والإستمرار في تحقيق الإنتصارات .

ويواصل فريق ميت خلف التدريبات الأربعاء استعداداً للمواجهة المرتقبة والهامة مع نادي منوف التي تقام في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل بملعب منوف .

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