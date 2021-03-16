هشام يونس: الحفاظ على حياة الصحفيين يجب أن تكون خارج أي صراعات

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن رفض مجلس الوزراء لغلق شارع عبدالخالق ثروت، أمر غير مبرر، خاصة وأنه حضر عزاء ضحايا حادث الكريمات في سرادق ضم عشرات الآلاف من المعزين في منطقة إمبابة قبل أسبوع.



وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الانتخابات تحت أي ظرف لن تنعقد داخل مقرها في 4 شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة؛ وذلك لعدم وجود تهوية تجنب الحاضرين مخاطر عدوى فيروس كورونا.





وأكد "يونس" أن مجلس النقابة مُطالب باتخاذ قرار يتفق مع القانون، بنقل الانتخابات لمكان مفتوح، وذلك استنادًا لتقرير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة بعدم ملائمة مبنى النقابة لزحام الانتخابات.





وتابع: "الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء، ويجب أن يكون ذلك خارج أي حسابات انتخابية أو مزايدات وصراعات، نحتاج للحكمة والتوافق وعدم الانفراد بالرأي".



ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.





وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.





واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.





وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا