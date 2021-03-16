Advertisements

هشام يونس: الحفاظ على حياة الصحفيين يجب أن تكون خارج أي صراعات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:06 م
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن رفض مجلس الوزراء لغلق شارع عبدالخالق ثروت، أمر غير مبرر، خاصة وأنه حضر عزاء ضحايا حادث الكريمات في سرادق ضم عشرات الآلاف من المعزين في منطقة إمبابة قبل أسبوع.
 

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الانتخابات تحت أي ظرف لن تنعقد داخل مقرها في 4 شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة؛ وذلك لعدم وجود تهوية تجنب الحاضرين مخاطر عدوى فيروس كورونا.

وأكد "يونس" أن مجلس النقابة مُطالب باتخاذ قرار يتفق مع القانون، بنقل الانتخابات لمكان مفتوح، وذلك استنادًا لتقرير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة بعدم ملائمة مبنى النقابة لزحام الانتخابات.

وتابع: "الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء، ويجب أن يكون ذلك خارج أي حسابات انتخابية أو مزايدات وصراعات، نحتاج للحكمة والتوافق وعدم الانفراد بالرأي".


ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين التجديد النصفي الصحفيين

أخبار تهمك

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - زيدان يُعلن عن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتالانتا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تخاطب مجلس الوزراء لغلق شارع عبدالخالق ثروت وإقامة سرادق للانتخابات

ضياء رشوان للصحفيين: الانتخابات تأتي في وقت صعب.. وأثق في اختياركم

"حضور للكمامة وغياب للتباعد الاجتماعي".. مشاهد عمومية "الصحفيين" المؤجلة اليوم

مصادر: مجلس الوزراء يرفض طلب "الصحفيين" بإقامة سرادق للانتخابات

بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق الانتخابات.. 'الصحفيين' تعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة

اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعقد اجتماع عاجل لبحث أزمة سرادق الانتخابات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

10:53 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار