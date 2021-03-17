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محافظ الجيزة لـ أهالي حدائق الأهرام: "منع دخول التكاتك" (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:41 ص
أحمد راشد
أحمد راشد
داليا الحسين
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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إنه غير راض عن مظاهر المخالفات في حدائق الأهرام مشيرا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة حدائق الأهرام وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات منها رفع القمامة من الأراضي الفضاء وعمل سور لها وعدد من القرارات.

وتابع "راشد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق على وجود شركة أمن محترفة من أجل منع التوكتوك والباعة الجائلين كما تم الاتفاق مع شركة نظافة لجمع القمامة من المنازل وحتى يتم البدء في العمل سيتم تكثيف العمل من هيئة النظافة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركتي المياه والصرف الصحي لعمل الإصلاحات اللازمة في ظل عمل مشروعات لعمل 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لعبور المواطنين بعد التوسعة الكبرى في الطريق وتم الاتفاق على رصف كل الطرق والشوارع داخل حدائق الأهرام.

وأشار إلى أن عدد السكان يصل إلى 80 ألف أسرة ولهم كل الحق في الاعتراض مشيرا إلى أنه في خلال أسبوع سيتلقى تقارير عن العقود مع شركات النظافة والأمن.

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